LAVORO: M5S, PRECARIZZAZIONE SELVAGGIA, PD FUORI DA REALTà

9 gennaio 2018- 12:20

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - “Per il Pd è un risultato storico non dare la possibilità ai giovani di poter fare uno straccio di mutuo per comprarsi casa, grazie alla precarizzazione selvaggia dei contratti operata dal jobs act? Complimenti. Sono completamente fuori dalla realtà e prendono in giro gli italiani. Questo è uno dei tanti motivi per cui, il prossimo 4 marzo, prenderanno una grande batosta alle elezioni”. E’ quanto afferma in una nota il capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera, Daniele Pesco.