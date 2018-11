24 novembre 2018- 11:27 Lavoro: Marcucci, Di Maio mente, nessuna tessera per reddito

Roma, 24 nov. (AdnKronos) - "Ora è certificato, giovedì quando Di Maio in televisione ha annunciato la stampa di 5/6 milioni di tessere per il reddito di cittadinanza ha mentito in modo plateale. Non c’è alcun bando, l’Inps non ne sa nulla, Poste italiane neppure, e lo stesso vicepremier si è ben guardato dal dare spiegazioni”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il capogruppo del Pd a Palazzo Madama, Andrea Marcucci.“Di Maio mente -sottolinea Marcucci- non è la prima volta e non sarà l’ultima. Il giudizio su un ministro della Repubblica che si comporta in modo così patologico lo lascio ai cittadini. Il reddito di cittadinanza resta un’incognita, comunque lontanissima da quella che il M5S ha proposto in campagna elettorale”.