14 luglio 2018- 18:58 Lavoro: Maroni, da Di Maio accuse gravi a Mef, qualcuno dovrebbe dimettersi

Milano, 14 lug. (AdnKronos) - "Di Maio accusa il Mef di aver manomesso la relazione del suo decreto dignità. È un’accusa molto grave: in un governo con Dignità qualcuno si dovrebbe dimettere". Lo scrive su Facebook Roberto Maroni, ex ministro ed ex governatore della Lombardia, commentando le dichiarazioni del vicepremier Luigi Di Maio sul decreto dignità.