LAVORO: MARONI, TORNARE A VAUCHER IMMAGINATI DA BIAGI

26 maggio 2017- 16:03

Milano, 26 mag. (AdnKronos) - "I voucher sono stati introdotti da me con la legge Biagi. Erano stati pensati per regolarizzare dei piccoli lavori che altrimenti sarebbero stati pagati in nero. Quella era la loro funzione, uno strumento utile per fare emergere le irregolarità. Poi sono stati diffusi in modo inappropriato, quindi bisogna tornare alle origini. In questo campo noi siamo stati pionieri, la sinistra ha fatto confusione". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, a margine della conferenza stampa di presentazione dei risultati del programma Garanzia Giovani in Lombardia.