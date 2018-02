LAVORO: MATTARELLA, DIGITALIZZAZIONE NON ANNULLI RISPETTO VALORI ETICI

7 febbraio 2018- 15:12

Lisbona, 7 feb. (AdnKronos) - "Digitalizzazione e automazione stanno cambiando profondamente non soltanto modi e tempi del lavoro, ma anche, per qualche aspetto, la sua stessa etica. Occorre, pertanto, elaborare linee guida che, nel promuovere questi processi senza imbrigliarne il potenziale positivo, garantiscano, in modo rigoroso, l'applicazione a questa nuova fase di una piena tutela dei lavoratori, in aderenza ai nostri valori". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Lisbona al 12/mo Simposio Cotec, organismo che riunisce Italia, Spagna e Portogallo, dedicato quest'anno ad una riflessione sul tema 'Il lavoro nell'era digitale'."Occorre elaborare politiche -ha quindi aggiunto il Capo dello Stato- che consentano di cogliere i frutti del progresso tecnologico senza che ne facciano le spese i valori fondanti e l'identità delle nostre comunità", garantendo perciò un "equilibrio fra sviluppo e rispetto di quegli standard sociali che rappresentano conquiste irrinunciabili della nostra Europa"."In uno scenario nel quale l'incertezza sembra ancora prevalere, una positiva chiave metodologica può rintracciarsi nel titolo scelto per questo Simposio, nella significativa sottolineatura che viene data alla parola 'alleanza'. Alleanza fra il mondo della ricerca, che produce l'innovazione, e l'impresa che la utilizza, con le Istituzioni pubbliche che sono chiamate a garantire, sia in campo economico sia in campo sociale, il mantenimento dei diritti e delle tutele che intimamente appartengono alle nostre tradizioni storiche e giuridiche. Alleanza con le aziende, che -ha concluso Mattarella- sono il motore principale di gran parte di queste trasformazioni".