8 novembre 2018- 13:36 Lavoro: Mattarella, insostenibile attuale livello disoccupazione

Roma, 8 nov. (AdnKronos) - "Il lavoro, come indica la nostra Costituzione, è elemento basilare dell’unità. Il lavoro per tutti: obiettivo a cui le politiche pubbliche devono tendere costantemente, cercando di rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il pieno raggiungimento", riducendo così "in modo sensibile l’attuale, insostenibile livello di disoccupazione, particolarmente giovanile", in modo che "i ragazzi decideranno di andare all’estero per migliorarsi e accrescere le proprie esperienze e non perché costretti dalla necessità". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per la consegna delle insegne ai nuovi cavalieri del Lavoro. "Il lavoro -ha ribadito il Capo dello Stato- resta la vera priorità, la bussola di ogni nostro sforzo".