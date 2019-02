6 febbraio 2019- 21:25 Lavoro: ministero, accordo per gestione cambio appalto per servizi Acea

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - E' stato raggiunto l’accordo al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la gestione del cambio appalto del servizio di call center per i servizi di Acea, che riguarda i siti di Roma e L’Aquila. Lo rende noto il ministero di via Veneto. In particolare, l’intesa raggiunta da tutte le Parti presenti al tavolo convocato dal ministero del lavoro consente di salvaguardare i livelli occupazionali del sito dell’Aquila, consentendo ai lavoratori di poter continuare a lavorare nel territorio aquilano.