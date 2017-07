LAVORO: MINISTERO, DEPOSITATI 24.091 CONTRATTI II LIVELLO, ATTIVI OLTRE 11.500

17 luglio 2017- 12:52

Roma, 17 lug. (AdnKronos) - Sono oltre 11.539 i contratti di secondo livello attivi, di cui 9.486 aziendali e 2.053 territoriali. A riferirlo è il ministero del Lavoro che in una nota. A seguito della pubblicazione del decreto interministeriale 25 marzo 2016, relativo alla detassazione dei premi di produttività, il dicastero ha reso disponibile la procedura per il deposito telematico dei contratti aziendali e territoriali. Dopo 60 giorni, termine transitorio per l’invio dei modelli riferiti a contratti sottoscritti nel 2015, a partire dal 15 luglio 2016 il sistema è entrato a pieno regime. Al 14 luglio scorso sono state compilate 24.091 dichiarazioni di conformità (moduli), redatte secondo l’articolo 5 del dm 25 marzo 2016. Degli 11.539 contratti attivi (il periodo di validità indicato nel modello comprende il 2017), 9.072 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività, 6.581 di redditività, 5.559 di qualità mentre 1.588 prevedono un piano di partecipazione e 3.414 prevedono misure di welfare aziendale.