5 novembre 2019- 19:38 **Lavoro: ministero, non all'ordine del giorno modifiche a dl Dignità**

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Al tavolo con i sindacati che si è svolto questo pomeriggio non si è parlato di modifiche al Decreto Dignità". A precisarlo in una nota è il ministero sottolineando che il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo "ha semplicemente dato la propria disponibilità a valutare gli studi sugli impatti della misura di cui Cgil, Cisl e Uil hanno detto di disporre. Si ribadisce pertanto che non è all’ordine del giorno nessuna modifica al provvedimento che sta dando ottimi risultati sull’occupazione a tempo indeterminato in Italia".