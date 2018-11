29 novembre 2018- 16:58 Lavoro: Morani e Nobili da Di Maio per tessere, ma lasciati fuori da ministero

Roma, 29 nov. (AdnKronos) - "Da un'ora siamo sotto il ministero del Lavoro. Abbiamo chiesto di salire e parlare con la segreteria di Di Maio per avere l'atto con cui ha mandato in stampa le famose 6 milioni di tessere per il reddito di cittadinanza, ma non ci fanno neanche salire". Lo dice Alessia Morani del Pd in un video su Facebook insieme a Luigi Nobili. "E' giovedì, primo pomeriggio, qualcuno -aggiunge Nobili- sarà al lavoro ministero del Lavoro di Luigi Di Maio... Capisco che lui non ha dimestichezza con il lavoro formalizzato ma solo con il lavoro nero... ma noi siamo qui da un'ora, due parlamentari della Repubblica con una richiesta di accesso agli atti per sapere il volume delle menzogne che Di Maio ha raccontato. Noi non ce ne andiamo finchè non ci danno risposta".