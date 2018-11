5 novembre 2018- 19:17 Lavoro: Nestlé, 1.500 under 30 assunti in 4 anni dopo stage o apprendistato

Milano, 5 nov. (AdnKronos) - Millecinquecento studenti 'under trenta' sono stati assunti in uno dei 10 stabilimenti Nestlé in Italia o nella sede centrale di Assago tra il 2014 e il 2018 al termine di un percorso di orientamento al lavoro come stage o apprendistato. A questi vanno aggiunti gli oltre 1.500 ragazzi che hanno avuto l’opportunità di svolgere un’esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro. "Nestlé ha acquisito una profonda esperienza nei progetti di Alternanza Scuola Lavoro e orientamento al lavoro, nei quali siamo orgogliosi di giocare un ruolo attivo e positivo. I giovani che hanno vissuto un’esperienza con noi apprezzano l’offerta articolata, di qualità e capillare sul territorio che siamo in grado di proporre", osserva Giacomo Piantoni, Direttore risorse umane del Gruppo Nestlé in Italia.L’impegno di Nestlé verso i giovani si chiama “Nestlé Needs Youth”, il programma internazionale finalizzato al contrasto della disoccupazione, il cui obiettivo è dare accesso a opportunità economiche a 10 milioni di giovani in tutto il mondo entro il 2030. In questo contesto, in Italia, dal 2014 ad oggi sono stati più di 22mila i giovani coinvolti da Nestlé in una delle iniziative di orientamento al lavoro organizzate secondo i quattro pilastri su cui si fonda il programma: inserimenti diretti, opportunità di stage e tirocini, counseling e l’iniziativa Alliance for YOUth: promossa da Nestlé assieme ad oltre 200 aziende partner tra Europa e Italia, l’iniziativa ha creato nell’ultimo anno 90.000 occasioni di lavoro e formazione, di cui oltre 3.000 nel nostro Paese.Dunque, per Nestlé, i programmi di orientamento rappresentano un valore per le imprese e gli studenti solo se sono caratterizzati da un’alta qualità della proposta formativa. È proprio grazie all’occhio dei più giovani che le aziende potranno crescere e prepararsi al futuro. È auspicabile dunque che anche l’impresa faccia un passo in avanti e capisca l’opportunità che derivano da programmi trasversali e di qualità da mettere a sistema.