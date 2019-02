25 febbraio 2019- 15:37 Lavoro: non avere soldi o perdere la pensione, le paure degli italiani (2)

(AdnKronos) - Per la prima volta nell’ambito del Rapporto sulla Sicurezza di Demos&Pi e Fondazione Unipolis è stata realizzata anche un’inchiesta campionaria in sei Paesi europei sul tema del lavoro e delle insicurezze che genera nella società. Dai dati emerge una distinzione Nord-Sud, con i Paesi mediterranei, Italia e Francia, insieme all’Ungheria, caratterizzati da indici di insicurezza maggiori rispetto agli altri. Viceversa in Germania, Gran Bretagna e Olanda sono più soddisfatti in materia di opportunità di lavoro.Francia e Italia, in particolare, sono accomunate dalla percezione di un trend negativo, negli ultimi cinque anni, su specifici aspetti che caratterizzano il mondo del lavoro: i giudizi più critici riguardano le opportunità di lavoro, il guadagno medio, la meritocrazia nelle carriere e l’occupazione giovanile. Comune a tutti i Paesi è invece una visione negativa sul futuro dei giovani: solo una piccola minoranza immagina che la posizione sociale delle nuove generazioni possa migliorare rispetto al passato. In particolare, in Italia in pochissimi (7%) se la sentono di scommettere sulla ripartenza dell’ascensore sociale-generazionale.In Italia è poi più forte il campione di popolazione che possiede o cerca un lavoro 'garantito'. In quattro Paesi su sei, con l’eccezione di Italia (49%) e Ungheria (44%), la maggioranza assoluta del campione sembra sposare il principio della flexsecurity: ritiene, cioè, che la flessibilità possa costituire una opportunità per i lavoratori e le imprese, ma che debba essere associata a maggiori diritti e misure di protezione. Coloro che si definiscono flessibili toccano il massimo livello in Germania (29%) e Ungheria (28%), mentre si fermano al 13% in Italia, dove prevale il secondo gruppo di lavoratori atipici, temporanei o precari, ad eccezione che per i giovani in linea con i dati europei.