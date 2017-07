LAVORO: PARISI, AZZERARE TASSE OCCUPAZIONE FEMMINILE E SUD

6 luglio 2017- 18:20

Milano, 6 lug. (AdnKronos) - "Dobbiamo ridurre drasticamente il costo del lavoro, introdurre politiche attive efficaci e iniziare a tutelare non i posti di lavoro, ma i lavoratori. Dobbiamo azzerare le tasse sull'occupazione femminile al sud e dobbiamo attrarre investimenti dall'estero con regole stabili e chiare". Lo scrive sulla sua pagina facebook Stefano Parisi, leader di Energie per l'Italia, osservando che "35 italiani su 100 sono economicamente inattivi, cioè non hanno un lavoro e non lo cercano, e solo 52 donne su 100 lavorano. Sono percentuali impressionanti, nettamente le peggiori in Europa. Ed è ciò che più di ogni altra cosa rallenta la crescita del nostro Paese".Però "la colpa - fa notare Parisi - non è degli italiani, ma di politiche sbagliate e specialmente di un sistema di welfare che per decenni ha incentivato le persone ad andare in pensione troppo presto e a lavorare in nero, e che oggi rende impossibile per i giovani e per le donne entrare nel mercato del lavoro". Di qui l'invito a "cambiare passo. Dobbiamo liberare le energie di chi vuole lavorare e produrre ricchezza"."Ce la possiamo ancora fare, ma - avverte - dobbiamo fare presto e dobbiamo essere in tanti a costruire una forza politica in grado di farlo, con idee chiare e persone competenti".