LAVORO: POLETTI, BUONE RIFORME DANNO BUONI FRUTTI

9 gennaio 2018- 11:27

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - "Le buone riforme danno buoni frutti". Così il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti commentando i dati Istat relativi ad occupati e disoccupati di novembre 2017.I dati Istat di novembre sul mercato del lavoro, rileva Poletti, "indicano che si è fatto un altro passo nella direzione giusta e che si rafforzano le tendenze positive di medio-lungo periodo, in linea con il consolidamento della crescita dell’economia: su base annuale gli occupati crescono di 345mila unità, raggiungendo il numero di 23 milioni e 183mila. Rispetto a febbraio 2014 sono 1 milione e 29mila in più (di cui 541mila permanenti) e segnano il livello più alto dal 1977, inizio delle rilevazioni Istat. Al netto dell’effetto della componente demografica, l’occupazione cresce in tutte le classi di età".