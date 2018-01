LAVORO: POLETTI, BUONE RIFORME DANNO BUONI FRUTTI (2)

9 gennaio 2018- 11:27

(AdnKronos) - "Diminuiscono i disoccupati (-243mila unità in un anno e -416mila rispetto a febbraio 2014) e gli inattivi (-173mila rispetto a novembre 2016 e -944mila rispetto a febbraio 2014). Il tasso di occupazione sale al 58,4% (+ 0,9 punti percentuali su novembre 2016), mentre il tasso di disoccupazione scende all’11%, il livello più basso dopo il settembre 2012. Da segnalare un miglioramento nel dato della disoccupazione giovanile, dove il tasso cala di 1,3 punti percentuali in un mese e di 7,2 punti percentuali in un anno, collocandosi al 32,7%, il livello più basso da gennaio 2012.Naturalmente, per l’occupazione, aggiunge Poletti, "resta ancora molto da fare. Vanno in questa direzione gli incentivi per le assunzioni stabili dei giovani che abbiamo inserito nell’ultima legge di bilancio e la piena attivazione dell’assegno di ricollocazione per aiutare le persone che perdono il lavoro a trovare una nuova occupazione. Il nostro lavoro continua".