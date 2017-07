LAVORO: POLETTI, NON MUTANO TENDENZE MEDIO-LUNGO PERIODO SU OCCUPAZIONE

3 luglio 2017- 11:12

Roma, 3 lug. (AdnKronos) - "Dopo il forte aumento registrato ad aprile, la diminuzione degli occupati registrata a maggio non muta le tendenze di medio-lungo periodo dell’occupazione che continuano ad evidenziare, sia su base trimestrale che su base annuale, la crescita degli occupati e la diminuzione dei disoccupati. In particolare, nel trimestre marzo-maggio gli occupati sono 65mila in più e i disoccupati 90mila in meno". Ad affermarlo in una nota è il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, commentando i dati Istat relativi ad occupati e disoccupati di maggio 2017."Per far fronte al troppo elevato tasso di disoccupazione giovanile è necessario concentrare verso questo obiettivo gli interventi per sostenere e promuovere l’occupazione", sottolinea.