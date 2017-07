LAVORO: POLETTI, SI CONFERMA CRESCITA COSTANTE OCCUPAZIONE

31 luglio 2017- 11:38

Roma, 31 lug. (AdnKronos) - “Al di là delle oscillazioni mensili, questo mese di segno positivo, il dato incoraggiante è la conferma della costante crescita di medio lungo periodo dell’occupazione e della contestuale diminuzione dei disoccupati e degli inattivi". A evidenziarlo è il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, commentando i dati diffusi oggi dall'Istat. "Su base annua l’occupazione cresce, infatti, di 147mila unità. Da febbraio 2014 gli occupati sono 821mila in più, di cui 553 mila permanenti; i disoccupati sono 421mila in meno e gli inattivi 707mila in meno. Da sottolineare -prosegue Poletti- il dato del tasso di occupazione delle donne, storicamente uno degli elementi di debolezza del nostro mercato del lavoro, che raggiunge il livello massimo dal 1977, anno di inizio delle rilevazioni". "Torna a diminuire il tasso di disoccupazione giovanile che, pur restando a livelli troppo alti, si attesta a 8 punti percentuali in meno rispetto a febbraio 2014. Perché possa diminuire ancora concentreremo - sottolinea Poletti - ulteriormente su questo obiettivo gli interventi della prossima legge di bilancio”.