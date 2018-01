LAVORO: POLETTI, SI CONFERMANO MIGLIORAMENTI DI MEDIO-LUNGO PERIODO

31 gennaio 2018- 11:40

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - "I dati Istat di dicembre evidenziano, al di là delle oscillazioni e delle correzioni mensili, un mercato del lavoro non ancora pienamente assestato, ma che conferma i miglioramenti di medio-lungo periodo: gli occupati sono 173mila in più su base annua, i disoccupati sono 273mila in meno, con un tasso di disoccupazione che scende al 10,8%". Ad affermarlo in una nota è il ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, commentando i dati Istat relativi ad occupati e disoccupati di dicembre 2017."Confidiamo che nei prossimi mesi una spinta positiva per l’incremento dell’occupazione possa venire dagli incentivi mirati per l’assunzione a tempo indeterminato dei giovani", conclude Poletti.