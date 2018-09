19 settembre 2018- 19:35 Lavoro: Prodi, Dall'Aringa riformista concreto e intelligente

Roma, 19 set. (AdnKronos) - "La notizia della scomparsa di Carlo Dell’Aringa, a cui ero legato da grande affetto, mi addolora molto. Oggi perdo un amico che conoscevo fin dai tempi dell’Università. E in tutti questi anni abbiamo sempre mantenuto i contatti tra noi. Con lui oggi scompare un riformista concreto, intelligente e preparato". Lo afferma in una nota Romano Prodi."Economista dotato di una competenza eccezionale, era allo stesso tempo estremamente discreto e riservato nel manifestarla ad altri. Raramente -ricorda l'ex premier- ho visto trattare i problemi dell’equità in modo così certo, capace com’era di tenere conto di tutte le ricadute insite nei provvedimenti che venivano proposti o messi in atto. Non lanciava mai un’idea, o non avanzava mai una proposta, se non facendole seguire dall’analisi di tutte le possibili conseguenze sulla vita di coloro che ne erano interessati".