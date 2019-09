20 settembre 2019- 19:07 Lavoro: Provenzano, 'non c'è futuro se non torna al centro delle politiche'

Roma, 20 set. (AdnKronos) - "Il lavoro è la leva per combattere le diseguaglianze. Il compito della politica e anche della sinistra è non rassegnarci alla fine del lavoro. Non ci sarà futuro se non rimettiamo al centro delle politiche il lavoro. E il problema principale del Sud è la carenza di opportunità di lavoro". Così Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud e la coesione territoriale, intervenendo a Lecce alle Giornate del Lavoro della Cgil. "L'unica discontinuità possibile è quella di mettere al centro il lavoro", sottolinea Provenzano evidenziando che "i salari sono fermi nel nostro paese da 20 anni". Il ministro, inoltre, sottolinea la necessità di "spezzare l'isolamento del mezzogiorno che non è solo infrastrutturale ma che riguarda anche le reti esistenti. Rafforzare il servizio sulle reti di trasporto che ci sono, aggiungendo anche solo due treni, può in certi casi bastare a migliorare la vita dei lavoratori".