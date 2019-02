21 febbraio 2019- 18:58 Lavoro: Renzi, 'bufala clamorosa Di Maio, più posti in 2018 merito nostro'

Roma, 21 feb. (AdnKronos) - "Oggi Di Maio ha sparato una BUFALA clamorosa. Ha detto che nel 2018 sono aumentati i posti di lavoro, prendendosene il merito. Allora, se guardiamo i dati è vero che nel 2018 ci sono più posti di lavoro che nel 2017 ma il merito è degli effetti del JobsAct e di Industria 4.0. Non delle misure di Di Maio. Come faccio a dirlo? Semplice, leggo i dati". Lo scrive Matteo Renzi su Fb. "Da quando Di Maio è ministro ci sono 75mila posti di lavoro in meno, secondo i dati ISTAT. E addirittura 122mila posti a tempo indeterminato in meno. Alla faccia del Decreto Dignità. Di Maio sta distruggendo il mondo del lavoro italiano: hanno messo un medico alla sanità, una soldatessa alla Difesa e un Di Maio alla disoccupazione. Tutto torna"."Sono curioso di capire come faranno oggi i TG populisti a dare la notizia. Da quando Di Maio è ministro i posti di lavoro diminuiscono. I TG diranno la verità o racconteranno le bugie dei grillini?", conclude Renzxi