5 dicembre 2018- 17:56 Lavoro: Renzi, con Di Maio 53mila posti in meno, con Jobs Act 1mln in più

Roma, 5 dic. (AdnKronos) - "Assolavoro ha presentato le prime conseguenze del Decreto Dignità. Con questa legge voluta da Di Maio da gennaio ci saranno 53Mila posti di lavoro in meno. Con il JobsAct oltre un milione di posti di lavoro in più in 4 anni, con il Dignità 53Mila posti in meno solo nei primi mesi". Lo scrive Matteo Renzi su twitter.