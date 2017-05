LAVORO: RENZI, ORGOGLIOSI DI PASSO AVANTI MENTRE ALTRI CONTESTANO

10 maggio 2017- 20:48

Roma, 10 mag. (AdnKronos) - "Ormai il mondo politico è diviso in due: quelli che contestano tutto e quelli che fanno qualcosa. Noi apparteniamo alla seconda categoria e siamo orgogliosi di aver fatto un passo in avanti in questo settore così decisivo e troppo spesso bistrattato". Lo scrive su facebook il segretario del Pd, Matteo Renzi, sottolineando il valore della riforma sul lavoro autonomo approvata oggi e spiegandone i contenuti. "Questa legge -ostinatamente costruita e difesa durante i mille giorni- è una sorta di JobsAct dei lavori autonomi. Comporta per le partite Iva -sottolinea il leader Dem- più tutele durante le malattie e la maternità. Più aiuti e deduzioni fiscali per formazione, assicurazione contro i ritardi nei pagamenti, spese di viaggio, servizi di ricerca di mercato. Maggiori tutele se il committente abusa della sua posizione dominante e impone clausole eccessive nel contratto. Se a questo si aggiungono le misure volute in legge di Bilancio come il regime fiscale agevolato sui minimi (sotto i 30mila Euro paghi 5% forfait nei primi 5 anni e 15% dopo) e il taglio del cuneo contributivo (che dal 33% della Fornero passa al 25%) si capisce meglio il senso dell'impegno per le partite Iva nei mille giorni".