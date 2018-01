LAVORO: RENZI, RISULTATO INCREDIBILE MA NON BASTA

9 gennaio 2018- 19:20

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - "Da quando il Pd è al governo, da 22 milioni di posti di lavoro siamo passati a 23, guadagnando un milione di posti in più: un risultato incredibile". Lo dice Matteo Renzi al Tg3 a proposito dei dati Istat sul lavoro. Un risultato non sufficiente, però, "perchè solo il 53 per cento di quei posti è a tempo indeterminato, la metà sono precari. Quindi, ora dobbiamo preoccuparci, oltre che della quantità di posti, anche della qualità, preoccupiamoci di mettere più soldi in busta paga".