10 dicembre 2018- 12:29 Lavoro: ricerca Unipd, il cambiamento ci trasforma da linci a gatti (3)

(AdnKronos) - In questa stagione di grandi trasformazioni tecnologiche, organizzative e sociali i lavori meno ibridati assomigliano di più alle linci: un animale fiero e bellissimo, ma prevalentemente carnivoro, che oggi non trova abbastanza prede tanto che in alcuni Paesi è in via di estinzione. È quello che succede a certi lavori che rimangono ancorati alle modalità tradizionali di svolgimento e rischiano di non trovare occasioni di impiego sufficienti.Tutto facile? Non proprio, perché in questa trasformazione a fare la parte dei gatti sono soprattutto i Millennials, mentre gli over 40 (la Generazione X) sembra assomigliare di più alla lince. I primi devono solo imparare, mentre i secondi devono fare la doppia fatica di imparare il nuovo e disimparare un po’ del vecchio.