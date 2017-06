LAVORO: ROSATO, RECORD ASSUNZIONI, RIFORME DANNO FRUTTI

23 giugno 2017- 17:25

Roma, 23 giu. (AdnKronos) - "Quando parliamo di #lavoro, i numeri sono il modo più chiaro di dire la verità. Ed eccoli: il 2017 ha segnato un nuovo record per le assunzioni: nei primi quattro mesi il saldo tra contratti attivati e cessati è stato di +599 mila. Meglio ancora del 2015 o dell'anno scorso". Lo scrive su Facebook il capogruppo del Pd alla Camera, Ettore Rosato. "A maggio sono diminuite le ore di Cassa integrazione per le aziende (-37% rispetto al 2016) e ad aprile le domande di disoccupazione (-9% rispetto all'anno precedente). Sono i dati certificati dall'Inps resi pubblici questa mattina. Il Paese non è fermo come racconta qualcuno e le riforme che sono state fatte nei MilleGiorni del governo Renzi stanno dando i propri frutti. Siamo soddisfatti ma non è sufficiente. Abbiamo ancora molto strada da fare, ma sappiamo come farla, insieme", conclude.