LAVORO: SACCONI, MERCATO INVECCHIATO, APPRENDISTATO PER GIOVANI

3 luglio 2017- 15:02

Roma, 3 lug. (AdnKronos) - "I dati Istat relativi al mese di maggio confermano l'andamento altalenante di un mercato del lavoro rattrappito". Lo scrive nel blog dell'Associazione amici di Marco Biagi il presidente della Commissione lavoro del Senato Maurizio Sacconi (Energie per l'Italia).In esso peraltro, sottolinea Sacconi, "si legge una tendenza strutturale all'invecchiamento della popolazione occupata e una significativa ripresa dei contratti a termine quale riflesso della poca fiducia nel futuro. Tende a bruciarsi un'altra generazione giovanile destinata ad entrare tardi e male nel mercato del lavoro". Qualunque politica di incentivazione all'occupazione dei giovani nella legge di bilancio, aggiunge Sacconi, "dovrà in ogni caso privilegiare e non penalizzare i contratti di apprendistato in quanto garanti di un percorso di integrazione tra pensiero e azione, tra apprendimento teorico ed esperienza pratica".