4 giugno 2019- 12:37 Lavoro: Sbarra (Cisl), dati Istat confermano economia stagnante

Roma, 4 giu. (AdnKronos) - "Il mercato del lavoro è in stallo: gli occupati ad aprile sono stabili rispetto a marzo, con una compensazione tra calo degli indipendenti ed aumento dei dipendenti, senza neppure la consolazione di un miglioramento della qualità del lavoro, perché metà della poco significativa crescita dei dipendenti è dovuta a rapporti a termine". Così in una nota il segretario generale aggiunto della Cisl, Luigi Sbarra commentando i dati Istat.Il tasso di disoccupazione giovanile, rileva, "è di nuovo salito. Del resto non ci si può attendere nulla di diverso sul fronte occupazionale, visto che da mesi ormai l’Italia è ai margini della recessione. Abbiamo denunciato sia la legge di bilancio sia il Def, emanati senza il coinvolgimento delle parti sociali, come insufficienti e recessivi, perché tagliano gli investimenti produttivi fondamentali per la crescita, non riducono la pressione fiscale su redditi da lavoro dipendente e pensioni, non favoriscono la creazione di lavoro stabile".