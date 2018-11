13 novembre 2018- 10:53 Lavoro: sindacati, chiedono confronto con aziende su Foodora e Glovo

Roma, 13 nov. (AdnKronos) - Cgil, Cisl e Uil chiedono "fin da subito alle aziende coinvolte e alla nuova proprietà che si apra un confronto per valutare gli effetti della vendita/ passaggio di proprietà sui lavoratori coinvolti, sia sull'occupazione che sulla tipologia di rapporto di lavoro da garantire loro". Così in una nota congiunta i sindacati dopo che in questi giorni è stata annunciata la vendita di Foodora a Glovo nel settore del food delivery e soprattutto "la presunta volontà di quest’ultima di non voler dare continuità ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati da Foodora con quasi 2000 rider in tutta Italia". "Nessuna procedura formale, che a determinate condizioni è obbligatoria per quanto concerne i lavoratori dipendenti, è stata finora comunicata alle organizzazioni sindacali territoriali o nazionali", rilevano i sindacati.La volontà di confronto e di migliorare le condizioni di lavoro dei riders, aggiungono Cgil, Cisl e Uil "sono ciò che accumuna e che tiene insieme, nonostante le diverse specifiche posizioni, tutte le parti che partecipano al tavolo promosso dal Ministero del lavoro e che deve passare rapidamente dalle buone intenzioni al confronto sulle proposte concrete. Chiediamo, quindi, a questo Ministero, concludono Cgil Cisl e Uil, di farsi parte attiva perché si avvi su questa vicenda un confronto specifico fra Aziende e sindacati che deve avere come obiettivo la continuità ai rapporti di lavoro e il non peggioramento delle attuali condizioni economico- normative".