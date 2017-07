LAVORO: SINDACATI, IN CONTINUO AUMENTO DIMISSIONI E RISOLUZIONI CONSENSUALI

11 luglio 2017- 14:48

Roma, 11 lug. (AdnKronos) - "Sono in progressivo aumento il numero complessivo di dimissioni e risoluzioni consensuali convalidate a livello nazionale, che per l'anno 2016 risultano essere 37.738, con un incremento del 12% rispetto al 2015. Prosegue purtroppo la tendenza registrata anche negli anni precedenti: nel 2015 erano 31.249, con un notevole incremento, di circa il 19%, rispetto al 2014, che ne contava 26.333 (+11,27% rispetto alle 23.666 del 2013)". È quanto si legge in una nota unitaria a firma Loredana Taddei, responsabile nazionale delle Politiche di Genere della Cgil, Liliana Ocmin, responsabile del Coordinamento Nazionale Donne Cisl e Laura Pulcini, Coordinamento Pari Opportunità Uil.I dati contenuti nella Relazione annuale sulle convalide delle dimissioni e risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri per l’anno 2016, presentata il 28 giugno al Ministero del Lavoro, sottolineano, "riflettono impietosamente la situazione del mercato del lavoro in Italia, che ogni anno vede migliaia di lavoratori, ma soprattutto lavoratrici, abbandonare la propria attività". Nel 2016, rilevano, "sono 27.443 le lavoratrici madri (rispetto alle 25.620 dell'anno precedente) che si sono dimesse dal posto di lavoro, con una percentuale del 79%. I dati concernenti il numero dei figli e le motivazioni del recesso attestano la persistenza di una difficoltà di conciliazione tra vita familiare e lavorativa".