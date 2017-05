LAVORO: SPACES SBARCA IN ITALIA E PUNTA SU MILANO PER BUSINESS COMMUNITY

Milano, 24 mag. (AdnKronos) - Spaces sbarca in Italia e punta su Milano per lanciare la prima delle sue business community che in futuro arriveranno anche in altre città italiane. Inaugura oggi Spaces Porta Nuova, un luogo completamente dedicato al lavoro e alla creatività sviluppato su oltre 5mila metri quadri all'insegna della sostenibilità, in uno dei quartieri più in fermento per il business di respiro internazionale: nelle immediate vicinanze sorgono l'avveniristico palazzo della Fondazione Feltrinelli con le sue piramidi di cristallo e la nuova Microsoft House e presto arriverà anche il colosso americano dell'e-commerce, Amazon, che qui aprirà la sua nuova sede italiana. L'inaugurazione milanese rappresenta per Spaces l'inizio di un percorso di espansione rivolto al mercato italiano. L'azienda, che ha sedi anche in Europa, Usa, America Latina, Australia e Asia, prevede un'ulteriore crescita in tutti questi continenti nel corso del 2017: "L’inaugurazione di oggi - spiega Emanuele Arpini, regional marketing manager di Spaces - testimonia la volontà di puntare sull’internazionalità di questa città, per ospitare la prima sede italiana di questo nuovo format". Del resto, "Milano si conferma sempre di più una piazza in grado di recepire ed esaltare le nuove tendenze in diversi settori, tra cui anche quello del lavoro, in cui il concetto di luogo e di flessibilità, sono le chiavi di lettura del futuro".