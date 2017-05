LAVORO: SPACES SBARCA IN ITALIA E PUNTA SU MILANO PER BUSINESS COMMUNITY (2)

24 maggio 2017- 20:36

(AdnKronos) - Presentato in anteprima in occasione della Design Week milanese, lo Spaces Porta Nuova conta 8 meeting room, uffici privati e virtuali e sale conferenze, ma anche un business club di tendenza, un lounge bar e spazi dedicati a mostre ed eventi. A completare il tutto, una terrazza panoramica dalla quale è possibile ammirare il Duomo e lo skyline di Milano. Grande attenzione anche alla sostenibilità. L’azienda olandese, per questa sede, la sua prima in Italia, ha scelto l’energia rinnovabile e completamente italiana di Lifegate Energy, assicurando così un notevole risparmio di Co2 rispetto all’utilizzo dell’energia tradizionale: "Siamo molto contenti di questa collaborazione - afferma Enea Roveda, ceo di Lifegate - perché ci rispecchiamo completamente nei valori di condivisione e smart working alla base del concept di Spaces, che si integra perfettamente con lo stile di vita sostenibile che promuoviamo in Lifegate". L'auspicio, conclude Roveda, è che questa operazione "possa inaugurare un nuovo trend, perché siamo convinti che solo scegliendo un’energia italiana e al 100% prodotta da fonti rinnovabili come Lifegate Energy si possa rendere il proprio luogo di lavoro veramente smart innovativo e moderno".