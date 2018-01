LAVORO: SPERANZA, GENTILONI FUORI DA REALTà, BASTA FAVOLE

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - “Le parole del Presidente del Consiglio di fronte agli studenti della Luiss parlano di un paese diverso da quello in cui vivono gli italiani”. Lo afferma il coordinatore di Mdp – Liberi e Uguali Roberto Speranza commentando il discorso di Paolo Gentiloni agli studenti della Luiss.“Se il numero degli occupati – aggiunge Speranza - è il più alto da quando si fanno le statistiche occorre precisare che il numero di ore lavorate è però inferiore del 5%, pari ad un miliardo, rispetto al 2008. Vuol dire che ci sono più occupati ma che lavorano di meno. Esplode quindi la precarietà, vero dramma di questo tempo. "Del resto è noto che nelle statistiche sugli occupati vengono conteggiati anche quei lavoratori che hanno impieghi da un ora a settimana. Come si possa vivere o perseguire i propri progetti con lavori così non riesce a spiegarlo nessuno", conclude Speranza.