LAVORO: TORTORIELLO, CREARE OCCUPAZIONE ABBATTENDO LE TASSE

5 maggio 2017- 19:15

Roma, 5 mag. (AdnKronos) - "I dati emersi dallo studio, promosso da Assolavoro, sul tasso di occupazione generato dalle agenzie per il lavoro, dimostrano ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, che per creare lavoro bisogna innanzitutto dare un taglio significativo alla pressione fiscale ed agire in maniera decisa sulla semplificazione legislativa". Ad affermarlo in una nota è Filippo Tortoriello, il presidente di Unindustria a commento dei dati di Assolavoro. "Il nostro Paese, tra leggi nazionali, regionali e comunali ha circa 160 mila leggi che se confrontate alle 3.000 dell’Inghilterra, alle 5.500 della Germania ed alle 7.000 della Francia rendono con chiarezza quanto la nostra ragnatela ingarbugli la crescita delle imprese e di conseguenza lo sviluppo del Paese", sottolinea.Negli ultimi venti anni, conclude, "la produttività del lavoro in Italia è aumentata del 5%, contro il 30% degli Usa ed il 25% della media Ue. Le agenzie del lavoro hanno, in questo contesto, un ruolo necessario per massimizzare l’incontro domanda-offerta di lavoro. Ma gli incentivi e le riforme non creano lavoro se non si attua una politica industriale incentrata sulle imprese. Solo seguendo questa strada possiamo sperare di creare posti di lavoro stabili e duraturi".