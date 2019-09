30 settembre 2019- 15:06 Lavoro: Uil, 'rendere strutturale crescita occupazione'

Roma, 29 set. (AdnKronos) - "Resta molto alto il tasso di inattività, seppur in presenza di una leggera contrazione mentre è positivo il dato sul forte calo dei disoccupati". Ad affermarlo in una nota è Ivana Veronese, segretario confederale Uil, commentando gli indicatori del mercato del lavoro di agosto forniti oggi dall'Istat sottolineando la necessità "i rendere strutturale la crescita dell'occupazione, della buona occupazione". I dati segnalano un incremento tendenziale degli occupati (+0,6%) determinato dalla crescita della sola componente di lavoro subordinato.Rispetto alla qualità dell’occupazione prodotta, afferma Veronese, "è visibile l’effetto delle novità introdotte dal decreto Dignità sui contratti a tempo determinato". Infatti, spiega, "si registra una riduzione dell’occupazione a termine, a fronte di un aumento di quella standard". Dai dati, prosegue nell'analisi il segretario confederale Uil, "emerge una sofferenza lavorativa di coloro che si trovano nella fascia di età 35-49 anni, dove si rileva una riduzione di 222 mila occupati". È evidente, aggiunge Veronese, "la necessità di lavorare sulle competenze di queste persone, con formazione mirata, per aiutarle, tramite la riqualificazione, a reinserirsi nel mondo del lavoro".