LAVORO: UNINDUSTRIA, IN LAZIO 6,5% OCCUPATI IN SOMMINISTRAZIONE

5 maggio 2017- 18:15

Roma, 5 mag. (AdnKronos) - Sono 23.527 gli occupati in somministrazione nel Lazio nel terzo trimestre 2016. Rappresentano il 6,5% del totale dei lavoratori tramite Agenzia in Italia. È quanto emerge dalle recenti elaborazioni di Assolavoro DataLab, l’Osservatorio dell'Associazione nazionale delle Agenzie per il Lavoro, su dati Inail. La maggior parte degli occupati si concentra nell'area metropolitana di Roma: sono 17.239. I dati sono stati presentati nel corso dell’incontro 'Dove va il lavoro? Agevolazioni, servizi e nuove sfide per le imprese e per il sistema Paese. Il ruolo delle Agenzie per il Lavoro', promosso da Assolavoro, l’Associazione nazionale delle Agenzie per il Lavoro, e ospitato nella sede romana di Unindustria.Ad aprire i lavori Filippo Tortoriello Presidente di Unindustria. All’appuntamento, moderato dal vicedirettore di QN Raffaele Marmo, hanno preso parte Enzo Mattina, vicepresidente Assolavoro, Maurizio Sacconi, Presidente Commissione Lavoro del Senato, Maurizio Del Conte, Presidente Anpal, Arturo Maresca, Ordinario Diritto del Lavoro all’Università La Sapienza, Lucia Valente, Assessore al Lavoro della Regione Lazio e Giuseppe Biazzo, Presidente E.Bi.Temp.