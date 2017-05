LAVORO: UNINDUSTRIA, IN LAZIO 6,5% OCCUPATI IN SOMMINISTRAZIONE (2)

5 maggio 2017- 18:15

(AdnKronos) - Nella distinzione settoriale spicca la percentuale di lavoratori impiegati nel terziario: nel Lazio sono il 69,8 per cento, contro il 50,6 per cento medio in Italia. Nel terziario, nel Lazio, sono infatti 16.426 gli occupati, seguiti a distanza dai 5.728 dell’industria.Nella distinzione per classi di età è la fascia 25-29 anni a registrare nel Lazio i dati più alti, con oltre 5mila occupati, pari al 21,6 per cento del totale. Sono, invece, 4.927 gli occupati con età compresa tra i 40 e i 49 anni (il 20,9% del totale).L’evento di Roma apre il Roadshow Assolavoro 2017 che, a vent'anni esatti dall'introduzione delle Agenzie per il Lavoro in Italia, prevede iniziative con il mondo imprenditoriale, accademico e istituzionale in diverse città italiane. Le prossime tappe in programma sono a: Napoli, Torino e Milano.