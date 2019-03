13 marzo 2019- 21:59 Lavoro: Veronese (Uil), 'mercato fermo su problematiche di sempre' (2)

(AdnKronos) - Tra scoraggiamento e motivi familiari collegati alla cura dei figli e anziani non autosufficienti, sottolinea, "abbiamo un esercito di 4,2 milioni di persone, in maggioranza donne, e per loro, così come per coloro che sono alla ricerca di un lavoro, occorre mettere in atto politiche attive e misure che permettano una loro inclusione dignitosa nel mercato del lavoro"."Qualora questo Governo rilanciasse i necessari investimenti pubblici infrastrutturali e sociali, unitamente al rafforzamento già previsto sul tema delle politiche attive, a partire da un efficientamento degli attuali Centri per l’Impiego, probabilmente si riuscirebbero, come auspichiamo, ad avere effetti concreti sull’occupazione e sulla sua qualità", conclude Veronese.