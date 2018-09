17 settembre 2018- 19:21 Lavoro: Violi, costante attenzione M5S a mondo imprenditoriale lombardo

Milano, 17 set. (AdnKronos) - "È stato un incontro molto positivo, c’è molta attenzione da parte dell’universo imprenditoriale alle parole del Ministro Di Maio e sono tante le idee sul tavolo per rilanciare il Paese. Grazie al ministro Di Maio si rimette al centro dell’agenda politica il tema dell’imprenditoria, del lavoro e della formazione dei nostri giovani". Così Dario Violi, consigliere regionale del M5S Lombardia, al termine dell’incontro con gli imprenditori in Assolombarda a cui ha partecipato insieme a Luigi di Maio e Stefano Buffagni."Il M5S con questo incontro riconferma l’attenzione costante alla Lombardia, prima per numero di addetti nell’impresa, e la volontà di un sostegno alle aziende e alle politiche del lavoro", ha concluso Violi.