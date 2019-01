24 gennaio 2019- 17:31 Lavoro: Zingaretti, 'condivido preoccupazioni Bonaccini su reddito'

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - "Condivido le preoccupazioni del Presidente Bonaccini sulla mancanza di risorse adeguate e sul caos relativo all’applicazione delle norme per garantire il reddito di cittadinanza". Lo scrive in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti."L’incertezza regna sovrana e le regioni si trovano a fronteggiare uno scenario imprevedibile visti i tempi e la difficoltà, senza procedure chiare, di mettere a regime una macchina che prevede una funzione decisiva come quella dei navigator oltre all’immissione in ruolo di nuovi addetti nei centri per l’impiego. Mi auguro che il Governo ascolti le sollecitazioni delle regioni visto che saranno le strutture operative che dovranno garantire il reddito di cittadinanza”.