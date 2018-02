LAZIO: AVENALI (PD), AGRICOLTURA DI QUALITà A FILIERA CORTA FONDAMENTALE PER SVILUPPO

1 febbraio 2018- 20:35

Roma, 1 feb. (AdnKronos) - "I marchi di qualità sono di fondamentale importanza per lo sviluppo economico del Lazio". Ad affermarlo è l'esponente del Pd, Cristiana Avenali, consigliera regionale del Lazio candidata al rinnovo del Consiglio regionale, al termine del convegno della rete rurale nazionale sulle indicazioni geografiche."È però indispensabile - aggiunge - integrare l’origine geografica con i requisiti ambientali, in particolare con la garanzia del metodo di produzione biologico e la sostenibilità. Il Lazio già fatto molto in questa direzione, soprattutto attraverso la legge regionale della filiera corta e l’istituzione del marchio a km zero, che non è basato sulla distanza dal luogo di produzione ma dalla misurazione del contenuto di CO2 prodotta". Il sistema pubblico regionale, rileva, "ha un compito che deve assolvere con grande attenzione, quello di affiancare il sistema produttivo, per favorire la sua aggregazione in comunità di produttori che si riconoscono in un unico progetto di prodotto e su questo percorso è davvero importante e strategico il lavoro che sta svolgendo l’Assessore regionale all’Agricoltura, Caccia e Pesca Carlo Hausmann", conclude Cristiana Avenali.