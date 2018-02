LAZIO: AVENALI (PD), CONTRIBUTI PER AREE VERDI REALTà GRAZIE A REGIONE

3 febbraio 2018- 17:16

Roma, 3 feb. (AdnKronos) - "Presentare a tante associazioni oggi i fondi della Regione Lazio per la manutenzione del verde insieme al Presidente Nicola Zingaretti è per me una grande soddisfazione. Vedere che questa giusta intuizione a cui ho lavorato insieme all’assessore al bilancio Alessandra Sartore sia diventata uno strumento utile e apprezzato da tante realtà conferma che la sostenibilità e la partecipazione, fondamentali per la qualità della vita delle persone, sono punti fermi della politica portata avanti in questi 5 anni in Regione Lazio". Ad affermarlo in una nota è Cristiana Avenali, Consigliera regionale del Lazio Pd, candidata alle prossime elezioni regionali, a margine della presentazione dei contributi per la manutenzione di aree verdi tenutasi presso l’Associazione Marevivo. "Abbiamo lavorato tanto - spiega - per aprire questo contributo a più realtà possibili, consapevoli dell’aiuto incisivo che la società civile può portare alle aree verdi della Regione Lazio?. Questi 5 anni hanno inaugurato una fase nuova nella gestione dei beni comuni, in cui per la prima volta l’associazionismo diventa protagonista?. Ventimila euro per ogni intervento previsto è un bell’incentivo per chi vuole portare avanti un progetto costruttivo per il territorio". L’incontro di oggi, rileva, "è stato importante per ricordare, proprio qui sul Tevere, il lavoro fatto per il nostro fiume: 2 milioni per la pulizia degli argini e altri 30 milioni che arriveranno dai fondi europei attraverso il progetto TiberApp e dal fondo Coesione. Il Lazio ha investito molto nello sviluppo sostenibile, per una nuova visione del fiume Tevere e in generale nei contratti di fiume che permettono rilancio, partecipazione e fruizione di queste risorse idriche" conclude Avenali.