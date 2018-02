LAZIO: DELLAI, STRANO CHE GRASSO ABBIA ESCLUSO CIVICA POPOLARE DA COALIZIONE (2)

4 febbraio 2018- 14:42

(AdnKronos) - "Se guardiamo ai programmi, infatti -proprio ad iniziare dal tema della lotta alle disuguaglianza, delle famiglie e dei servizi all'infanzia- Civica popolare -aggiunge- non è certamente in seconda fila. Tutta la nostra proposta si fonda sull'impegno a rendere la democrazia più inclusiva e orientata alla giustizia sociale. Certo, lo facciamo in base alla nostra cultura cristiano-sociale e popolare. Per noi non c'è solo lo Stato e il privato: c'è anche la società organizzata, ci sono le forze del Terzo settore, ci sono le famiglie che si prendono cura dei propri figli. Non so se tutto questo è 'di sinistra'". "Certamente non lo è in senso ideologico. So però che tutto questo fa parte di una tradizione sociale -quella dei Popolari -che da Sturzo in poi ha la sua precisa collocazione dentro il campo delle forze democratiche e progressiste del Paese. E su questo piano -conclude Dellai- non abbiano bisogno di nessun esame del sangue."