LAZIO: DI BATTISTA, ZINGARETTI CON EX ALEMANNO, INCIUCI PER UNA POLTRONA

9 gennaio 2018- 12:25

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - "Non solo gli amici di Alfano. Dopo il fratello della Lorenzin anche Alfredo Antoniozzi, ex coordinatore di Forza Italia ed ex assessore di Gianni Alemanno (negli anni di Mafia Capitale) corre nel Lazio in una lista a sostegno del presidente Pd Nicola Zingaretti. Lo ha scritto lui stesso ieri in una nota. Ma vi rendete conto del livello dei loro inciuci?". A scriverlo su Facebook Alessandro Di Battista, del M5S. "E pensare che Antoniozzi, tra le altre cose - prosegue il grillino - nel 2008 fu il candidato del Pdl di Berlusconi alla provincia di Roma proprio contro Zingaretti. Ed ora non solo gli dà il suo appoggio, ma il Pd e Zingaretti lo accolgono a braccia aperte. Vedete la sinistra, o meglio quella che loro chiamano sinistra? Si portano dentro tutti, fanno la 'grande ammucchiata' pur di prendere una poltrona in più. Sono disperati, anche nel Lazio. Diffondono sondaggi fasulli senza alcuna nota metodologica per convincersi tra correnti a convergere su uno piuttosto che sull'altro"."Stanno alla frutta, parlano della nostra apertura alla società civile mentre loro imbarcano chiunque. Sarei curioso di sapere cosa ne pensa Bersani, al quale ormai un giorno sì e l'altro pure gli sentiamo dire 'i 5 stelle con qualcuno dovranno pur parlare...'. Invece di preoccuparsi di noi, si preoccupi dei suoi, molti dei quali pronti a correre per Zingaretti insieme al fratello della Lorenzin e agli ex assessori di Alemanno! Noi, come vedete, continuiamo invece ad andare avanti a testa alta e pensiamo alle proposte, non all'inciuci!", conclude 'Dibba'.