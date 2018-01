LAZIO: LOMBARDI, 750MILA EURO DA TAGLIO STIPENDI M5S CONGELATI DA GIUNTA PD

10 gennaio 2018- 13:49

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "In Regione Lazio abbiamo 750 mila euro destinati dai tagli degli stipendi dei nostri consiglieri, congelati dalla giunta regionale Pd. Li abbiamo destinati per aiutare la nascita di imprese laziali, ma sono bloccati per un ricatto elettorale del Pd, che per pur di colpire il M5S fa male anche ai cittadini laziali e alle persone che vogliono riscattarsi facendo impresa”. E' l'accusa di Roberta Lombardi, candidata presidente del M5S in Regione Lazio, oggi in visita alla Wings Social Contact, un’azienda che si occuperà di vendita di prodotti elettromedicali nata grazie al microcredito del M5S, ovvero grazie al taglio degli stipendi dei parlamentari. Le fondatrici sono 3 donne, ex dipendenti di Almaviva che avevano perso il loro lavoro e che ora hanno avuto questa opportunità. E hanno assunto ex colleghi di Almaviva, licenziati a loro volta. “Per fare impresa e aiutare le nostre imprese serve volontà - dice Lombardi - Noi ce l’abbiamo e ce l’hanno queste persone, licenziate da Almaviva ed oggi qui con nuove speranze. Hanno anche assunto altri loro ex colleghi di Almaviva licenziati. È una cosa bellissima questa”.