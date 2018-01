LAZIO: LOMBARDI, SANITà AL COLLASSO, SERVE CAMBIO PASSO

10 gennaio 2018- 12:07

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - “Non accetto la logica dei 100 giorni, mi candido per governare sempre la Regione Lazio non solo i primi 100 giorni. La priorità sono le liste di attesa, che abbatteremo in 6-7 mesi, e più in generale la sanità, che è al collasso. Lo riportava anche ieri un comunicato di Anaao Assomed, siamo nei giorni del picco influenzale e i pronto soccorso sono al collasso”. Lo dichiara Roberta Lombardi, candidata presidente del M5S in Regione Lazio, ospite di Coffe break su La7.Per l'esponente 5 Stelle, "l’uscita dal commissariamento è un falso, un favore della Lorenzin che ora candida il fratello con Zingaretti. Non solo, Zingaretti si porta dentro anche gli assessori di Alemanno come Antoniozzi, che fa il suo sfidante per il centrodestra alle elezioni provinciali. Ora vanno a braccetto insieme”.