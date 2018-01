LAZIO: LORENZIN, STO VALUTANDO IPOTESI CANDIDATURA

18 gennaio 2018- 19:59

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - "Ci candideremo sicuramente, sto valutando l'ipotesi di candidarmi anch'io, non è la prima opzione, ma non sono una che molla, al massimo raddoppia". Così Beatrice Lorenzin, ospite su Radiouno di 'Zapping', si esprime a proposito di una sua candidatura alla presidenza della Regione Lazio, dopo il veto posto alla sua formazione politica alla presenza nell'alleanza di centrosinistra.Una scelta "totalmente ideologica, inspiegabile dal punto di vista politico", di cui, sottolinea, "la responsabilità è totalmente del presidente Zingaretti, è lui che fa la sintesi". Quanto ai contatti con il leader di Leu Pietro Grasso, "non l'ho sentito, ma non è così -dice ancora Lorenzin- che si fanno le cose in politica".