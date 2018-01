LAZIO: LORENZIN, VALUTIAMO CANDIDATO PRESIDENTE, FORSE ANCH'IO

17 gennaio 2018- 10:27

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - "Stiamo valutando in queste ore chi candidare alla presidenza della Regione Lazio e, trovandoci in una questione molto veloce, potrebbe toccare anche a me". Lo ha detto il ministro della Salute e leader di Civica Popolare Beatrice Lorenzin ai microfoni di Rainews 24.