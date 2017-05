LAZIO: MANAGERITALIA, NUMERO MANAGER IN CRESCITA, +3%

4 maggio 2017- 15:20

Roma, 4 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Il numero dei dirigenti cresce del 3% in tutto il Lazio, con un +3,6% a Roma, in netta ripresa nel periodo 2011-2015, stando agli ultimi dati Inps disponibili, come riportato dall’assemblea di Manageritalia Roma di oggi. Il dato, spiegano da Manageritalia, è molto positivo se valutato rispetto al più contenuto +1,2% a livello nazionale, dove solo Molise (+8,5%), Lombardia (+5,2%) e, oltre al Lazio, Trentino Alto Adige (+0,8%) segnano un progresso. Un aumento caratterizzato dalla forte crescita delle donne e da cali contenuti degli uomini: in Italia +17,5% le donne e -1,4% gli uomini, nel Lazio +17,8% le donne e -0,4% gli uomini. Per quanto riguarda Roma, l’aumento degli ultimi quattro anni (+3,6%) è tutto dovuto a quanto avvenuto nell’ultimo anno, tra il 2014 e il 2015, dove l’aumento è stato del 4% (+661 dirigenti), solo dello 0,5% invece nello stesso periodo a Milano (+191). Anche a Roma farla da padrone le donne, cresciute del 28% dal 2008 al 2015 e del 17,6% dal 2011 al 2015, mentre gli uomini, in calo del -5,7 nell’intero periodo, hanno spuntato un live aumento negli ultimi quattro anni (+0,3%). Sempre in negativo, invece, le restanti province della regione, che dal 2008 al 2015 subiscono tutte un calo dei dirigenti privati in cifra doppia (Frosinone 19,2%, Rieti 19,1%, Latina 17,1%, Viterbo 14,9%. In questo generalizzato recupero 'rosa' dei dirigenti privati, Roma acuisce il suo essere, tra le più grandi città metropolitane quella a maggior trazione femminile, visto che oggi (2015) le donne sono il 21,8% (3.768) dei dirigenti privati a Roma, e solo il 18,6% (6.749) a Milano e il 14,8% (962) a Torino. Il buon incremento dei dirigenti privati, che negli ultimi quattro anni vede Roma seconda solo a Milano, area metropolitana in forte espansione anche nel confronto europeo, è un segnale positivo da rafforzare e sfruttare per crescere a livelli importanti, magari trascinando tutta la regione. Anche perché - argomento di discussione dell’Assemblea dei manager romani di oggi - il futuro sviluppo sarà appannaggio di quelle aziende e territori che sapranno sfruttare al meglio il digitale, cambiando con esso organizzazione del lavoro e modelli di business per arrivare a una vera economia 4.0. E in questo i manager hanno un ruolo determinante, anche nelle tante pmi ancora oggi poco 'managerializzate' che per competere dovranno inserire dirigenti e abbracciare il digitale come vera leva organizzativa e competitiva. "A livello nazionale e locale -dice Roberto Saliola, presidente Manageritalia Roma e Lazio- Manageritalia vuole aumentare l’impegno futuro per portare con più incisività il contributo dei manager per lo sviluppo e l’occupazione. L’economia deve oggi cambiare organizzazione e modelli di business sfruttando le potenzialità del digitale. Noi, anche con il nostro centro di formazione (Cfmt), stiamo lavorando da anni per preparare i manager, e questo loro nuovo ruolo per cambiare e innovare il lavoro sarà il tema della parte pubblica della nostra assemblea". "Adesso la palla passa anche agli imprenditori che, soprattutto nelle tante pmi familiari, devono capire e sfruttare l’apporto di validi manager esterni alla famiglia. In questo un forte aiuto lo possono avere anche dal nostro contratto dirigenti del terziario che, recentemente rinnovato, offre la massima flessibilità per introdurre in modo appetibile validi manager esterni instaurando un rapporto proficuo basato su obiettivi e risultati raggiunti. Non debbono esserci più remore a lavorare davvero tutti insieme per creare un solido sviluppo mettendo la managerialità tra le leve principali per farlo davvero", conclude.