LAZIO: MELONI, NESSUN VETO SU RAMPELLI, PARISI PUò ESSERE BUONA SCELTA

24 gennaio 2018- 10:47

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - "Non c'è nessun veto dagli alleati di coalizione su Fabio Rampelli" come candidato presidente alla Regione Lazio. Lo ha affermato Giorgia Meloni, ospite su Rtl 102.5. della trasmissione 'No stop news'. "Non li accetterei comunque -ha aggiunto- e io stessa non metterei veti. Stiamo cercando una soluzione che ci metta d'accordo. Rampelli è il mio candidato , è una persona capace e il primo che da questo punto di vista ci sta dando una mano essendo persona che ha appunto molto a cuore il destino della Regione. Anche quella di Parisi può essere una buona scelta che allargherebbe anche la coalizione. Sto aiutando gli alleati a trovare una candidatura efficace. Anche allargando il perimetro della coalizione".